В Афганистане погиб фотожурналист – лауреат Пулитцеровской премии

По словам источника, в течении последних нескольких дней Сиддикуи освещал ситуацию в провинции.Отмечается, что в 2018 году журналист в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "Художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.