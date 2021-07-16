Фотожурналист Рейтер, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб в ходе боевых действий в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя губернатора Кандагара.
По словам источника, в течении последних нескольких дней Сиддикуи освещал ситуацию в провинции.
Отмечается, что в 2018 году журналист в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "Художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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В Афганистане погиб фотожурналист – лауреат Пулитцеровской премии
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