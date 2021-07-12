Оперативники сил безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения «Талибан» Кари Шагаси, передает ТАСС.
Операцию провели ночью в провинции Логар. Как сообщается в заявлении министерства внутренних дел Афганистана, одновременно были задержаны двое подручных Шагаси.
Напомним, что «Талибан» начал брать под контроль приграничные районы Афганистана на фоне вывода войск западной коалиции из страны.
Фото: pixabay.com
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В Афганистане ликвидировали главу службы разведки «Талибана»
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