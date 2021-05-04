Наводнения в северо-западной провинции Герат Афганистана унесли жизни по меньшей мере 14 граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации телеканал TOLOnews, сильное наводнение вызвано проливными дождями. В результате стихийного бедствия в районе Адраскан погибли четверо детей.
Вместе с тем природная катастрофа уничтожила десятки гектаров земли, также погиб крупный рогатый скот.
Фото: pixabay.com
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В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек
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