В двадцати столичных поликлиниках в ближайшее время организуют места сбора медпрепаратов с истекшим сроком годности, сообщает «Минск-Новости».
Об этом заявили на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот.
Он пояснил, что с параметрами и видом контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации просроченных лекарств уже определились. Предполагается, что вывозить лекарства на утилизацию будут 1 раз в месяц.
Павел Удот напомнил, что в Минске уже почти два года функционирует пункт сбора просроченных медицинских препаратов в поликлинике № 40. Инициатором выступил Центр экологических решений, который и занимается вывозом собранных лекарств на утилизацию в УП «Экорес».
Фото: БЕЛТА
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В 20 поликлиниках Минска появятся пункты сбора просроченных лекарств
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