Энергетики Беларуси восстановили подачу электроэнергии в 111 населенных пунктах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале "Белэнерго".
Уточняется, что согласно актуальной на 06:00 информации все населенный пункты подключены к системе электроснабжения.
– Всего за прошедшие сутки персоналом энергоснабжающих организаций "Белэнерго" было восстановлено электроснабжение в 111 населенных пунктах. Работы велись оперативно, были задействованы 105 человек и 38 единиц техники, – обратили внимание в "Белэнерго".
Фото: pixabay.com
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В 111 населенных пунктах Беларуси восстановлена подача электричества
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