Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.
Фото из архива БЕЛТА
В Гомельской области посещение лесов ограничено в Буда-Кошелевском, Жлобинском, Октябрьском и Хойникском районах. В Гродненской области ограничение введено в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах.
В Минской области нельзя посещать леса в четырех районах: Березинском, Борисовском, Вилейском и Крупском.
Напомним, что решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки.
Запреты на посещение вводятся для обеспечения безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.
На сайте Минлесхоза можно ознакомиться с интерактивной картой, на которой указано, в каких регионах временно действует запрет на посещение лесов.
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В 11 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов
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