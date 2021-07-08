В 11 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

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БЕЛТА

В Гомельской области посещение лесов ограничено в Буда-Кошелевском, Жлобинском, Октябрьском и Хойникском районах. В Гродненской области ограничение введено в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах.В Минской области нельзя посещать леса в четырех районах: Березинском, Борисовском, Вилейском и Крупском.Напомним, что решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки.Запреты на посещение вводятся для обеспечения безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.На сайте Минлесхоза можно ознакомиться с интерактивной картой, на которой указано, в каких регионах временно действует запрет на посещение лесов.