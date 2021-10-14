УСК завершено расследование уголовного дела о ДТП в Краснопольском районе с четырьмя пострадавшими

Авария произошла 4 августа. Вечером 17-летний житель городского поселка Краснополье, не имеющий водительских прав, тайком, пока мать спала, взял у нее ключи от машины Hyundai. Завел припаркованное у дома авто и отправился навстречу приключениям.





– После полуночи к нему присоединились двое молодых парней и девушка. Дважды компания заезжала на ближайшую автозаправочную станцию, где приобретала спиртное, которое употребляли все, – уточняет официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова. – Ближе к утру 5 августа, когда алкоголь закончился, пьяная молодежь направилась обратно в Краснополье. Несовершеннолетний парень, сидевший за рулем родительского автомобиля Hyundai, в деревне Сидоровка на улице Калинина, двигаясь со скоростью около 100 километров в час, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.





В результате ДТП пострадали все: он сам и трое его пассажиров. Тяжелые травмы получили 18-летние парень и девушка, которые ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности.

– В рамках уголовного дела проведены многочисленные следственные и процессуальные действия, результаты которых подтверждают причастность несовершеннолетнего к совершению этого преступления, к материалам дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами УГКСЭ по Могилевской области, – уточнили в УСК. – Действия 17-летнего краснопольчанина квалифицированы по части 4 статьи 317 «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений» УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.





Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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