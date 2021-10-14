Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе Владимир Изопольский

В Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам сообщили о смерти одного из патриархов белорусской школы греко-римской борьбы Владимира Изопольского, передает БЕЛТА.
Владимир Изопольский родился 10 апреля 1935 года в Николаеве. В 16 лет пришел в местное педучилище физического воспитания. После окончания учебного заведения переехал в Минск, поступил в БГОИФК. Заниматься греко-римской борьбой начал на первом курсе института, его обучал заслуженный тренер Советского Союза Михаил Мирский. Владимир Изопольский попал в сборную БССР, становился призером чемпионата республики.
С 1959 года, после окончания института, работал тренером по борьбе в Витебске, куда был направлен по распределению. Владимир Изопольский подготовил большую плеяду спортсменов, которые прославляли Беларусь на международных соревнованиях самого высокого уровня. Воспитанник Владимира Николаевича Игорь Каныгин стал серебряным призером Олимпиады-1980, победителем турнира "Дружба-1984", двукратным чемпионом мира, многократным победителем континентальных форумов.
За свою работу на тренерском поприще Владимир Изопольский удостоен званий заслуженного тренера СССР и заслуженного тренера БССР по греко-римской борьбе. Награжден медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть".
Фото: БЕЛТА