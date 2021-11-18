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  2. Ушел из жизни актер Игорь Савочкин, снимавшийся в "Ночном дозоре" и "Адмирале"

Ушел из жизни актер Игорь Савочкин, снимавшийся в "Ночном дозоре" и "Адмирале"

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин ушел из жизни 17 ноября, пишет ТАСС.

– Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера, – рассказала писательница и режиссер Алеся Казанцева.

Игорь Савочкин исполнял роли в таких кинокартинах, как "Капитан Волконогов бежал", "Черная молния", "Ночной дозор", "Легенда о Коловрате", "Адмирал", "Левиафан", "Анна". В его фильмографии по меньшей мере 90 картин, включая зарубежные.
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