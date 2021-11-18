Ушел из жизни актер Игорь Савочкин, снимавшийся в "Ночном дозоре" и "Адмирале"

– рассказала писательница и режиссер Алеся Казанцева.Игорь Савочкин исполнял роли в таких кинокартинах, как "Капитан Волконогов бежал", "Черная молния", "Ночной дозор", "Легенда о Коловрате", "Адмирал", "Левиафан", "Анна". В его фильмографии по меньшей мере 90 картин, включая зарубежные.