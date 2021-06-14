Ушачская ЦРБ возвращается в штатный режим работы

Заболеваемость COVID-19 в течение последней недели в районе значительно уменьшилась, а в сравнении с двумя другими волнами третья прошла несколько легче. Свидетельствует об этом даже количество перепрофилированных отделений в прежние времена – плюс к инфекционному добавлялось терапевтическое. Медики, многие из которых были задействованы в лечении инфицированных пациентов, понимают, что преодоление коронавируса во многом зависит от вакцинации. И коллективный иммунитет среди этой когорты уже выработан, привилось свыше 75 процентов. Одна из самых уязвимых категорий – жильцы пансионатов – защищены на 100 процентов. Высокий процент и среди соцработников, прививаются коллективы организаций, а особый акцент – на пожилых пациентах и людей с хроническими заболеваниями. В наличии в ЦРБ китайский и российский препараты, призванные сформировать иммунитет и тем самым избавить человечество от коронавируса.