Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т

– рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.Во всех регионах намолоты превысили рубеж в 1 млн т. Минская область достигла результата 2,4 млн т, а самый большой прирост – в Могилевской области (144% к уровню 2019 года). Средняя урожайность составила 39,4 ц/га (рост на 4,8 ц/га). Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно на Гродненщине (49,6 ц/га). Среди районов лидировал Гродненский (78,5 ц/га).Рапса намолотили 831,1 тыс. т (121% к уровню 2019 года) при средней урожайности 23,9 ц/га (плюс 3,5 ц/га к прошлогоднему показателю).– пояснили в пресс-службе.Сев озимых зерновых культур на зерно проведен на площади 1,453 млн га (103% к уровню 2019 года), озимых крестоцветных – на 395,4 тыс. га (98% по сравнению с прошлым годом).