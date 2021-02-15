Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля до 14 августа, сообщает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны".
Согласно Закону "О животном мире", разрушение нежилых гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и других объектах и сооружениях, возможно только с 15 августа по 15 февраля.
В гнездах грачей, ворон и сорок могут поселяться хищные птицы – совы, соколы. Ушастые совы занимают гнезда, откладывают яйца и растят птенцов раньше, чем сами грачи. Запрет введен для того, чтобы не беспокоить птиц и не уничтожать птенцов вместе с гнездами.
В АПБ напомнили: если нужно уничтожить гнезда, делать это нужно осенью или зимой. Обрезка веток с гнездами после 15 февраля незаконна, нарушители получат штрафы. Если вы стали очевидцем нарушения, вас просят проинформировать об этом организацию. Можно оставить сообщение на сайте Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных комитетов или позвонив на горячую линию в Минприроды (круглосуточный телефон дежурного эколога – 8-017-267-55-70).
Фото: БЕЛТА
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Уничтожение нежилых гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля
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