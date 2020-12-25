Ушел из жизни заместитель Министра иностранных дел Олег Кравченко

Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Иванович Кравченко.
Больше четверти столетия Олег Иванович находился на дипломатической службе. Его насыщенный событиями трудовой путь включает в себя все ступени профессионального роста – от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Продолжительное время возглавлял посольство нашей страны в США, работал начальником управления Америки Министерства иностранных дел. В январе 2017 г. был назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь.
20 июля 2020 г. Указом Президента Республики Беларусь назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки.
Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей.
Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров.
Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей.
Руководство и коллектив Министерства иностранных дел выражают глубокие искренние соболезнования родственникам и близким ушедшего из жизни заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь, Чрезвычайного и Полномочного Посла Кравченко Олега Ивановича.
Фото из архива БЕЛТА
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