Бывший форвард туринского «Ювентуса» Джампьеро Бониперти умер на 93-м году жизни. Эту информацию подтвердила клубная пресс-служба.
По информации La Repubblica, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Джампьеро Бониперти всю карьеру в качестве игрока провел в команде из Турина, за которую провел 459 встреч и забил 179 мячей. Бониперти занимает второе место по количеству голов за «Старую синьору», уступая лишь Алессандро Дель Пьеро (290 забитых мячей). В составе «Ювентуса» Джампьеро Бониперти пять раз выигрывал скудетто и дважды завоевывал Кубок Италии. За национальную сборную Бониперти провел 38 матчей, в которых отличился восемь раз.
С 1971 по 1990 год являлся президентом «Ювентуса». С 2006 года стал почетным президентом клубом. В 1990-е годы был депутатом Европарламента.
Опубликовано:
735
Умер второй бомбардир в истории туринского «Ювентуса» Джампьеро Бониперти
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter