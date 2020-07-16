Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных

На 89 году жизни скончался известный кинооператор Игорь Черных, сообщили в Союзе кинематографистов России.





Черных снял более 20 фильмов, в числе которых "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Емельян Пугачев", "Большая дорога", "Особо важное задание", "Частный детектив, или Операция "Кооперация" и любимая миллионами зрителей комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

















«Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой», – отмечают его коллеги. Черных рассказывал, что снимал фильм «Битва за Москву» стабилизирующей камерой весом 35 кг, которую крепили ему на бедра. С этой камерой он бегал по полю, снимая эпизоды сражений.

Черных окончил ВГИК, после чего пришел работать на киностудию «Мосфильм». Заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: unikino.ru

