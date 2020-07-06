Американский кантри-исполнитель Чарли Дэниелс скончался в понедельник в США на 84-м году жизни. Представитель музыканта, которого цитирует Associated Press, рассказал, что исполнитель умер в больнице после того, как врачи диагностировали у него инсульт.
ТАСС напоминает, что свою музыкальную карьеру Чарли Дэниелс начал в 1964 году, став соавтором композиции It Hurts Me, которую впоследствии записал Элвис Пресли. Исполнитель также участвовал в музыкальном оформлении трех альбомов Боба Дилана, а в 1971 году записал свой первый сольный альбом Charlie Daniels. Два года спустя его композиция Uneasy Rider заняла девятую строчку в чарте журнала Billboard, а в 1979-м его альбом The Devil Went to Georgia был отмечен премией "Грэмми". Успешными были и другие его альбомы – Full Moon (1980), Windows (1982), Simple Man (1989).
В 1999 году его имя было включено в список Зала славы кантри-музыки штата Северная Каролина, в 2008-м он стал членом Grand Ole Opry – существующей с 1925 года американской радиопередачи в формате концерта в прямом эфире звезд кантри-музыки, а в 2016-м его имя было включено в список общенационального Зала славы кантри-музыки в Нэшвилле (штат Теннесси).
Опубликовано:
461
Умер кантри-исполнитель Чарли Дэниелс
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР