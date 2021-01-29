45-летний гражданин Украины в октябре прошлого года пересекал границу в качестве пассажира легковушки в таможенном пункте пропуска «Новая Гута». Путь держал в Литву. При контроле на него среагировала служебная собака. При досмотре под чехлом смартфона таможенники обнаружили пакетик с белым характерным порошком.
Эксперт сделал заключение, что это особо опасный психотроп амфетамин. В отношении украинца за транспортировку наркотика через границу возбудили уголовное дело. В качестве оправдания он рассказывал байку о том, что порошок ему дала для лечения раны знахарка.
– Суд Гомельского района вынес ему приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Кстати, обвиняемый получил минимальный срок по статье – она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Фото Гомельской таможни
Опубликовано:
261
Украинец получил пять лет белорусской колонии за транспортировку амфетамина
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter