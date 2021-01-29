Украинец получил пять лет белорусской колонии за транспортировку амфетамина

Эксперт сделал заключение, что это особо опасный психотроп амфетамин. В отношении украинца за транспортировку наркотика через границу возбудили уголовное дело. В качестве оправдания он рассказывал байку о том, что порошок ему дала для лечения раны знахарка.– сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.Кстати, обвиняемый получил минимальный срок по статье – она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.Фото Гомельской таможни