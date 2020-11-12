УГЗ МЧС стал победителем Республиканской универсиады – 2019

В числе гостей мероприятия – первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, заместитель министра образования Александр Кадлубай, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, чемпион ХХIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александр Богданович.Спортсмены университета МЧС в течение 2019 года становились призерами и победителями в различных соревнованиях как внутри вуза, так и республиканского масштаба. По итогам универсиады-2019 мужская и женская сборные по дзюдо и легкой атлетике были признаны лучшими. В составы сборных спасательного вуза вошли курсанты всех курсов двух факультетов – предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности.рассказал корреспонденту sb.byКубок победителя из рук чемпиона ХХIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александра Богдановича получил первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков.УГЗ МЧС уже второй год подряд становится победителем Республиканской универсиады.Фото: УГЗ МЧС