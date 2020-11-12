УГЗ МЧС стал победителем Республиканской универсиады – 2019

Победителем Республиканской универсиады – 2019 стал Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. Торжественная церемония награждения прошла накануне в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.
В числе гостей мероприятия – первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, заместитель министра образования Александр Кадлубай, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, чемпион ХХIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александр Богданович.
Спортсмены университета МЧС в течение 2019 года становились призерами и победителями в различных соревнованиях как внутри вуза, так и республиканского масштаба. По итогам универсиады-2019 мужская и женская сборные по дзюдо и легкой атлетике были признаны лучшими. В составы сборных спасательного вуза вошли курсанты всех курсов двух факультетов – предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности.
– Спортивной подготовке курсантов спасательного вуза уделяется много внимания: их будущая профессия подразумевает работу в зоне чрезвычайных ситуаций на пределе человеческих возможностей. Так, в вузе МЧС есть своя современная спортивно-тренировочная база, где курсанты помимо практических спортивных занятий могут отрабатывать навыки по рукопашному бою, самбо, легкой и тяжелой атлетике, по всем игровым видам спорта. У ребят есть возможность индивидуально заниматься и в спортивных клубах столицы. Наши курсанты очень подготовленные и целеустремленные – они всегда достойно представляют родной вуз не только в соревнованиях на территории нашей страны, но и на мировых чемпионатах, – рассказал корреспонденту sb.by официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.
Кубок победителя из рук чемпиона ХХIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александра Богдановича получил первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков.
УГЗ МЧС уже второй год подряд становится победителем Республиканской универсиады.
Фото: УГЗ МЧС
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УГЗ МЧС стал победителем Республиканской универсиады – 2019
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