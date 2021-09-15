Угрожавшая вице-президенту США убийством женщина признала свою вину

Афроамериканка Нивиэн Фелпс, проживающая в Майами, признала свою вину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента США Камалы Харрис, передает ТАСС.
Согласно информации министерства юстиции США, на которое ссылается телеканал CNN, во время заседания в окружном суде в штате Флорида Фелпс сказала, что в феврале текущего года она отправляла мужу, отбывающему тюремное заключение, видеоролики и снимки, в которых демонстрировались соответствующие угрозы. Кроме того, подозреваемая уточнила, что взяла 53 тысячи долларов, чтобы осуществить убийство Харрис в течение 50 дней после того, как было снято видео.
По сведениям прокуроров, через два дня после отправки ролика женщина подала заявление на получение разрешения на скрытое ношение огнестрельного оружия.
Приговор Фелпс могут вынести 19 ноября текущего года. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Фелпс задержали 17 апреля. Секретная служба США, выступающая стороной обвинения, обратила внимание:
–Женщина заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. <...> В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис.
Согласно данным телекомпании NBC, причиной данных действий со стороны Фелпс стало то, что женщина сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения. Мать Фелпс считает, что ее дочь больна и не контролирует свои действия, поэтому все обвинения обязаны снять.
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