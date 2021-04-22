УЕФА учтет извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги

, – отметил Чеферин.В понедельник 12 футбольных топ-клубов Европы, "МЮ", "МС", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус", объявили о создании Суперлиги, старт которой планировался на август этого года. Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан". Владелец "Ливерпуля" Джон Генри публично извинился перед болельщиками, футболистами и тренерским штабом команды, назвав вступление в Суперлигу поспешным решением.