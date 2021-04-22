Союз европейских футбольных ассоциаций продолжает работу с юристами о возможном наказании клубов – основателей Суперлиги, однако при этом будут учтены извинения со стороны шести английских команд. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого привел словенский портал 24ur.
"Нам придется уладить то, что произошло в последние три дня. Не хотелось бы вдаваться в подробности, так как мы продолжаем работу с юристами, но я бы сказал, что английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку, – отметил Чеферин. – Мы учтем их извинения. Все совершают ошибки".
В понедельник 12 футбольных топ-клубов Европы, "МЮ", "МС", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус", объявили о создании Суперлиги, старт которой планировался на август этого года. Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан". Владелец "Ливерпуля" Джон Генри публично извинился перед болельщиками, футболистами и тренерским штабом команды, назвав вступление в Суперлигу поспешным решением.
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УЕФА учтет извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги
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