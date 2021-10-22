Интерактивы, кружки, экскурсии: учреждения допобразования обещают школьникам на осенних каникулах насыщенную программу

Белорусские учреждения дополнительного образования детей и молодежи готовы предложить школьникам на осенних каникулах разнообразную программу для заполнения досуга. Об этом директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Лариса Исачкина сообщила в пятницу в столичном Доме прессы, отвечая на вопрос корреспондента sb.by.

– Учреждения дополнительного образования традиционно очень содержательно наполняют каникулярное время, организуя его с большой пользой, – напомнила она. – Стоит задача использовать полностью ресурс дополнительного образования для того, чтобы даже те дети, которые не занимаются в учреждении, в режиме онлайн получили по запросам любой вид досуговой деятельности. Это мастер-классы, которые может ребенок непосредственно сам даже включить, посмотреть, что-то сделать.

Лариса Исачкина подчеркнула, что любой школьник может прийти на мероприятия, организованные учреждениями дополнительного образования, в том числе вместе с педагогом, родителями, посетить реализуемые в настоящее время выставочные проекты:

– Наши центры открыты, вся информация есть в широком доступе, в том числе на сайтах учреждений дополнительного образования, – добавила она.

В свою очередь, директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович обратила внимание на то, что учреждения дополнительного образования проводят ряд мероприятий по заявкам учреждений образования:

– Это всевозможные интерактивы, экскурсии. Конечно, если это кружки туристско-краеведческой направленности, то акцент делается на экскурсии с изучением природных условий. Мы создаем оптимальные условия в учреждениях, закупаем рециркуляторы, проветриваем помещения, готовим большие рекреации, чтобы было максимально комфортно проводить наши мероприятия.

В системе дополнительного образования детей и молодежи Беларуси насчитывается 270 учреждений всех типов, в том числе 184 – многопрофильные учреждения, 86 – однопрофильные (в числе последних – 10 центров технического профиля, 14 – экологического, туристско-краеведческого – 38, спортивного профиля – 19 и др.). В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи функционирует 32,2 тысячи объединений по интересам, в которых занимаются более 390 тысяч учащихся.

Осенние каникулы в белорусских школах в 2021/2022 учебном году будут продолжаться 8 дней – с 31 октября по 7 ноября включительно.