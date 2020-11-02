Учитель из Дрогичина выиграла в юбилейной программе «Поле чудес» автомобиль

– кажется, Наталья сама до сих пор не верит в происходящее. Съемки проходили в Москве в "Останкино" в середине октября, и близкое окружение Натальи о победе узнало еще тогда. А вот поздравления от знакомых пошли после трансляции передачи в эфире, ее соцсети завалили сообщениями с теплыми словами зрители из других стран.Наталья на съемки поехала не одна, местный ансамбль народной песни «Заряночка» исполнил в эфире фрагмент песни на «мове». СПК «Осовецкий» позаботился о транспорте: дрогичинская команда из 7 человек поехала на бусе. Наталье хотелось взять в собой в качестве поддержки супруга и двоих сыновей. Но предупредили, что могут быть сложности с пересечением границы из-за коронавируса. Так и вышло: в очереди провели почти сутки. Леонид Якубович в эфире поблагодарил посольство Беларуси в России за то, что помогли форсировать процесс.Вернулась Наталья в родной Дрогичин с полным бусом подарков (суперприз доставят позже). Набранные в игре баллы потратила на подарки близким. Мужу взяла набор для рыбалки, детям – ноутбук, маме – комплект постельного белья. А Леонид Якубович усмехнулся: а себе что же? И предложил комплект бытовой техники для кухни: холодильник, микроволновку, кофемашину, чайник, пароварку, кулер… В будущем году семья Шворняк готовится к новоселью – купили дом в Дрогичине, ведут его реконструкцию, довольны: кухню обустроила мама. И перед самой передачей как в воду глядела: записалась в автошколу. Так что выиграть автомобиль сама судьба сулила.Фото из архива героини