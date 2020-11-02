Учитель из Дрогичина выиграла в юбилейной программе «Поле чудес» автомобиль

Наталья Шворнюк работает воспитателем группы продленного дня в Осовецкой СШ Дрогичинского района. Говорит, наудачу написала Леониду Якубовичу о своей мечте: «Моей любимой передаче «Поле чудес» в этом году, как и мне, исполняется 30 лет. Еще ребенком мечтала попасть в вашу студию». Какового же было удивление женщины, когда ее пригласили на юбилейный выпуск в качестве участницы! В пятницу вечером в эфире на телеканале «ОНТ» показали, как Наталья обошла соперников из 9 постсоветских республик и взяла суперприз – новенькую LADA Vesta.
– Настраивала себя так: нужно достойно представить Беларусь. А когда дошла до суперфинала и победила, просто голова кругом шла от счастья. Это какая-то фантастика! – кажется, Наталья сама до сих пор не верит в происходящее. Съемки проходили в Москве в "Останкино" в середине октября, и близкое окружение Натальи о победе узнало еще тогда. А вот поздравления от знакомых пошли после трансляции передачи в эфире, ее соцсети завалили сообщениями с теплыми словами зрители из других стран.
Наталья на съемки поехала не одна, местный ансамбль народной песни «Заряночка» исполнил в эфире фрагмент песни на «мове». СПК «Осовецкий» позаботился о транспорте: дрогичинская команда из 7 человек поехала на бусе. Наталье хотелось взять в собой в качестве поддержки супруга и двоих сыновей. Но предупредили, что могут быть сложности с пересечением границы из-за коронавируса. Так и вышло: в очереди провели почти сутки. Леонид Якубович в эфире поблагодарил посольство Беларуси в России за то, что помогли форсировать процесс.
– В Москве я была впервые. Меня так вдохновила прогулка по Красной площади, по Останкино, что на игру шла спокойная. Сколько себя помню, смотрю передачу. Знала: чтобы победить, нужно быть не просто эрудированной, но еще и везучей. Все зависело от того, с какими участниками в тройку попадешь, любит ли тебя волчок. Я закончила педуниверситет имени Максима Танка -- учитель начальных классов, вторая специальность – учитель белорусского языка и литературы. И вопросы славянской тематики мне близки – не то что представителям чеченской, грузинской, казахской республик. К примеру, в первом туре было задание: отгадать третий дух, который задабривали при крещении ребенка на Руси. Я знала глагол «кручиниться» из пушкинской сказки о мертвой царевне и семи богатырях, ответ был: кручина. Поразило, что все участники дружелюбные и всем сердцем любят передачу. К примеру, казах 20 лет подряд писал письма на программу, и вот его пригласили.
Вернулась Наталья в родной Дрогичин с полным бусом подарков (суперприз доставят позже). Набранные в игре баллы потратила на подарки близким. Мужу взяла набор для рыбалки, детям – ноутбук, маме – комплект постельного белья. А Леонид Якубович усмехнулся: а себе что же? И предложил комплект бытовой техники для кухни: холодильник, микроволновку, кофемашину, чайник, пароварку, кулер… В будущем году семья Шворняк готовится к новоселью – купили дом в Дрогичине, ведут его реконструкцию, довольны: кухню обустроила мама. И перед самой передачей как в воду глядела: записалась в автошколу. Так что выиграть автомобиль сама судьба сулила.
Фото из архива героини
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Учитель из Дрогичина выиграла в юбилейной программе «Поле чудес» автомобиль
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