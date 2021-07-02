Ученый Кучинский: почетное звание заслуженного деятеля науки для меня – важная веха

Такое мнение на церемонии вручения государственных наград, которая прошла сегодня во Дворце Независимости, высказал журналистам директор Института прикладных физических проблем имени А .Н. Севченко Белорусского государственного университета Петр Кучинский, удостоенный почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».



– Наукой начинал заниматься еще со студенческой скамьи, окончил физический факультет Белорусского государственного университета. И на протяжении всех последующих 50 лет я служу именно этому вузу. Можно согласиться, что почетное звание заслуженного деятеля науки – это важная веха тех заслуг, которые к сегодняшнему дню ты реализовал. Скажу, что понятие развития страны, ее достижений на современном этапе характеризуется такими направлениями, как развитие ядерных технологий, информационных технологий в области безопасности и кибербезопасности, а также технологий космических. Хочу сказать, что в нашей стране все это присутствует. Более того, все это есть в Белорусском государственном университете, в нашем институте. Четыре аппарата, разработанные в НИИПФП работают на борту российского сегмента Международной космической станции. У нас появилась закрытая связь. Мы гордимся, что как государство создали целое направление криптографической защиты информации. Гордимся ядерными технологиями. Президент как-то отметил: еще не была построена Белорусская атомная электростанция, а уже вокруг ней была построена система АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Ее ввел в строй Белорусский государственный университет в лице Института прикладных физических проблем.



Петр Кучинский заметил: он человек весьма эмоциональный, пусть и вся его жизнь связана с техникой: физикой, приборостроением. Поэтому первые впечатления после известия о присвоения ему почетного звания заслуженного деятеля науки ученый описывает так:



– Было приподнятое настроение: случилось! Мои заслуги оценили. И не только мои – скажу, наверное, стандартную фразу, – того коллектива, который я возглавляю. А больше всего ждал сам процесс награждения. Кто первый поздравил? Первый проректор БГУ Дмитрий Медведев. Позвонил и спросил, смогу ли я 2 июля прийти на церемонию? Причины ведь всякие бывают, но, естественно, мой ответ был очень бодрым: «Смогу!» Дальше были поздравления от университетских коллег, моих сотрудников.



В подарок Александру Лукашенко Петр Кучинский принес книгу, посвященную 50-летнему юбилею возглавляемого им института.



– В ней описаны все находящиеся в стадии освоения разработки нашего института практически за 50 лет. Я бы хотел ее оставить Главе государства. Написал такие слова – «Создателю независимого белорусского государства – Александру Григорьевичу – в знак уважения и признательности с добрыми пожеланиями от коллектива НИИПФП имени А. Н. Севченко БГУ».