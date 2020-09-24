Американские исследователи доказали, что высокий уровень фруктозы в головном мозге является одной из причин болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости.
Развитие болезни связали с «западным» стилем питания, который приводит к повышенному метаболизму фруктозы и нарушению функции нейронов.
Ранее основными факторами, вызывающими болезнь Альцгеймера, в научном сообществе считали амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки. Однако ученые – авторы исследования о влиянии фруктозы на мозг человека рассматривают эти явления как часть воспалительной реакции и, соответственно, как следствие, а не причину болезни.
Фото: pixabay.com
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Ученые выяснили, что фруктоза может вызвать болезнь Альцгеймера
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