Ученые впервые в истории омолодили человеческие клетки

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Для этого ученые применили механизм, который используется при создании стволовых клеток: с помощью специальной РНК они вынуждали клетку производить факторы Яманаки — специальные белки, которые имеют большое значение в формировании эмбриональных клеток.Если с обычной клеткой продолжать эту процедуру в течение двух недель, образуется индуцированная плюрипотентная стволовая клетка (ИПСК). Исследователи попробовали уменьшить этот срок, чтобы удалить из клетки негативные факторы, вызванные старением, и использовали этот метод на протяжении нескольких дней.Во время эксперимента оказалось, что клетки на самом деле помолодели, — по многим признакам они были неотличимы от более молодых аналогов.В первую очередь изменилась картина экспрессии генов — наиболее вредные участки ДНК в молодости сдерживаются контролирующими системами, но с возрастом эти системы ослабевают. Использование факторов Яманаки дало возможность обратить этот процесс фактически вспять.