Ученые считают, что приготовленное на огне красное мясо вредно при сердечных болезнях

Частое употребление красного мяса, приготовленного на углях либо на открытом огне, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и приводит к сокращению продолжительности жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии в Аделаиде в соавторстве с коллегами из Национального университета Кёнсан в Южной Корее, пишет ТАСС.
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Исследование, результаты которого опубликованы в издающемся в Швейцарии научном журнале Nutrients, показало, что регулярное употребление в пищу прожаренного, перегретого мяса способствует увеличению числа в организме человека белковых субстанций, негативно воздействующих как на клетки миокарда, так и на клетки сосудов. Как отмечается в докладе, данные изменения могут провоцировать развитие и осложнять уже имеющиеся заболевания, такие как сахарный диабет, инфаркт миокарда и различного рода инсульты.
"Наше исследование помогает понять механизм действия белков, образующихся в мясе при его чрезмерной термической обработке, на здоровый и больной организмы. Также мы подготовили практические советы, как изменить диету, дабы избежать столь негативных последствий употребления таким образом приготовленного мяса", - рассказал ведущий автор исследования, доктор медицины из Университета Южной Австралии Пермал Део.
"В том случае, когда красное мясо готовится с использованием высоких температур при запекании, жарении, на открытом огне, в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования - AGE, которые, накапливаясь в организме человека, вмешиваются в нормальный обмен веществ, затрудняя его и нанося ущерб внутренним органам", - подчеркнул он.
Ученые провели сравнительный анализ двух групп людей среднего и пожилого возраста, одной из которых предложили привычный рацион с преобладанием термически обрабатываемого красного мяса и хлебной выпечкой, а другой - йогурты с необработанным зерном, орехами, бобовыми культурами, а также с птичьим мясом, приготовленным в щадящем режиме на пару и в кипяченой воде.
При сравнении групп было обнаружено, что рацион с высоким содержанием красного мяса приводил к заметному повышению содержания AGE в крови обследуемых.
- Посыл нашего исследования прост, - добавил соавтор Део профессор Университета Южной Австралии Питер Клифтон. - Если мы хотим снизить риск сердечных заболеваний, увеличив таким образом продолжительность жизни, нам обязательно надо сократить употребление красного мяса, приготовленного по "рецептам" далеких предков. Обжаривание на открытом огне, как бы это ни ласкало взгляд гурмана, - не лучший способ сохранить здоровье и обезопасить себя от раннего старения.
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Ученые считают, что приготовленное на огне красное мясо вредно при сердечных болезнях
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