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Ученые рассказали, в каких случаях кофе не поможет взбодриться

Американские ученые, изучающие вопросы сна, оценили, как кофеин противодействует негативному влиянию недосыпания на когнитивные способности. Оказалось, что входящий в состав напитка кофеин помогает проснуться, добавляет энергии, но не компенсирует нехватку сна в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, сообщает РИА Новости.


Исследователи с факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган пригласили группу добровольцев из 275 человек, которых разбили на 2 группы: первая провела ночь без сна в лаборатории, в то время как участники из второй группы спокойно спали дома. Утром всем дали капсулу кофеина или плацебо и попросили пройти простой тест на концентрацию внимания, а также решить более сложную задачу на "размещение", которая требовала выполнения действий в определенном порядке без пропуска или повторения шагов. 

– Было установлено, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин способствовал выполнению более легкой задачи, но для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения, – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Кимберли Фенн (Kimberly Fenn), доцента психологии из лаборатории сна и обучения.

По словам авторов, проблема недосыпания в США и других развитых странах стоит очень остро, и их исследование подтверждает, что при ее решении нельзя полагаться на стимулирующее мозговую деятельность действие кофе.

Фото: pixabay.com
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