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Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на риск тяжелой формы COVID-19

Изучение данных 6,9 миллиона жителей Великобритании показало, что каждый лишний балл индекса массы тела (ИМТ) может увеличивать риск госпитализации пациента с тяжелой формой COVID-19 на 5%. Особенно характерно это было для молодых людей. Это нужно учитывать при вакцинации, пишут ученые в статье для научного журнала Lancet Diabetes & Endocrinology, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Даже небольшие отклонения от нормы заметно увеличивают вероятность заполучить тяжелую форму COVID-19. Причем этот риск по мере увеличения ИМТ резко увеличивается. Сильнее всего лишний вес действует подобным образом на людей до 40 лет", – рассказала Кармен Пирнас, научный сотрудник Оксфордского университета и один из авторов исследования.

У людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирусная инфекция проходит тяжелее остальных. Например, сердечно-сосудистые заболевания увеличивали вероятность смерти пациентов от COVID-19 более чем в четыре раза, а ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3–5 раз.

Биологи пока не могут сказать, почему это происходит. Они предполагают, что уязвимость диабетиков и людей с ожирением к COVID-19 связана с тем, что они более предрасположены к хроническим и острым воспалениям и другим серьезным сбоям в работе иммунной системы по сравнению с другими носителями SARS-CoV-2.

Чтобы выяснить влияние лишнего веса на течение коронавирусной инфекции, Пирнас и ее коллеги провели одно из самых масштабных исследований. Ученые проанализировали истории болезней более 6,9 миллиона человек, которые попали в клиники Великобритании между январем и апрелем прошлого года с разными проблемами со здоровьем, в том и числе и с COVID-19.

За это время коронавирусом заразилось около 13,5 тысячи жителей Великобритании. Значительная их часть попала в реанимацию с тяжелыми формами болезни. Впоследствии многие из них скончались. Детально изучив различия между пациентами, Пирнас и ее коллеги обнаружили, что лишний вес действовал на них крайне неодинаковым образом.

В частности, высокий индекс массы тела, который говорит об ожирении, почти не влиял на вероятность выздоровления или гибели британцев возрастом от 80 лет и старше. Но при этом он был самым значимым фактором риска для молодых людей с индексом массы тела больше 23 кг/м2 (при этом границей нормы считается показатель в 25 кг/м2).

В среднем каждый “лишний” балл ИМТ повышал риск преждевременной смерти британцев на 4%, а также увеличивал вероятность их попадания в больницу и реанимацию на 5% и 10% соответственно. Для молодых людей все эти показатели практически удваивались. В особенности это было характерно для выходцев из стран Африки.

Ученые пока не могут сказать, снижаются ли эти риски, если человек успеет сбросить лишний вес до заражения COVID-19, и влияет ли повышенный ИМТ на эффективность вакцинации. Они надеются, что это удастся узнать в ходе дальнейших исследований.
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