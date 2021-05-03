Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на риск тяжелой формы COVID-19

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, – рассказалаУ людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирусная инфекция проходит тяжелее остальных. Например, сердечно-сосудистые заболевания увеличивали вероятность смерти пациентов от COVID-19 более чем в четыре раза, а ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3–5 раз.Биологи пока не могут сказать, почему это происходит. Они предполагают, что уязвимость диабетиков и людей с ожирением к COVID-19 связана с тем, что они более предрасположены к хроническим и острым воспалениям и другим серьезным сбоям в работе иммунной системы по сравнению с другими носителями SARS-CoV-2.Чтобы выяснить влияние лишнего веса на течение коронавирусной инфекции, Пирнас и ее коллеги провели одно из самых масштабных исследований. Ученые проанализировали истории болезней более 6,9 миллиона человек, которые попали в клиники Великобритании между январем и апрелем прошлого года с разными проблемами со здоровьем, в том и числе и с COVID-19.За это время коронавирусом заразилось около 13,5 тысячи жителей Великобритании. Значительная их часть попала в реанимацию с тяжелыми формами болезни. Впоследствии многие из них скончались. Детально изучив различия между пациентами, Пирнас и ее коллеги обнаружили, что лишний вес действовал на них крайне неодинаковым образом.В частности, высокий индекс массы тела, который говорит об ожирении, почти не влиял на вероятность выздоровления или гибели британцев возрастом от 80 лет и старше. Но при этом он был самым значимым фактором риска для молодых людей с индексом массы тела больше 23 кг/м(при этом границей нормы считается показатель в 25 кг/м).В среднем каждый “лишний” балл ИМТ повышал риск преждевременной смерти британцев на 4%, а также увеличивал вероятность их попадания в больницу и реанимацию на 5% и 10% соответственно. Для молодых людей все эти показатели практически удваивались. В особенности это было характерно для выходцев из стран Африки.Ученые пока не могут сказать, снижаются ли эти риски, если человек успеет сбросить лишний вес до заражения COVID-19, и влияет ли повышенный ИМТ на эффективность вакцинации. Они надеются, что это удастся узнать в ходе дальнейших исследований.