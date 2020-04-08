Употребление продуктов с высоким содержанием витамина D может оказывать защитное действие на сердце, говорится в новом исследовании, опубликованном в издании Journal of Human Nutrition and Dietetics.
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Исследование проводилось в течение 2001—2012 годов, пишет MedicalXpress. Под наблюдением находились 1514 мужчин и 1528 женщин из района Больших Афин в Греции. В группах с низким, средним и высоким уровнем потребления витамина D сердечно-сосудистые проблемы (такие как сердечные приступы и инсульты) имели место у 24%, 17% и 12% мужчин и 14%, 10% и 11% женщин соответственно.
В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, эта работа продемонстрировала, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно мужчин.
Чтобы восполнить дефицит витамина, а особенно это актуально для мест, где мало солнца, необходимо есть больше жирной рыбы (лосося, скумбрии), регулярно употреблять молочные продукты, злаки и яйца.
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Ученые: продукты, богатые витамином D, улучшают работу сердца
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