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Назван витамин, снижающий риск развития инфекций наполовину

Ирландские исследователи сообщили о существенном влиянии витамина D на сопротивление иммунной системы вирусным инфекциям, включая коронавирус, пишет Medicalxpress.

gettyimages.com

Как отметил профессор Роуз Энн Кенни, специалисты получили доказательства того, что можно уменьшить риск развития инфекций наполовину, если человек принимает добавки с витамином D.

Более того, "солнечный" витамин не только имеет большое значение в профилактике респираторных инфекций, но и помогает сократить употребление антибиотиков, способствует борьбе с заболеваниями легких и в целом делает иммунитет сильнее.

А вот у людей с нехваткой витамина D отмечается намного более слабый иммунный ответ на инфекцию, обратил внимание доктор Имон Лэйрд.

Чтобы восполнить дефицит витамина, особенно это актуально для мест, где мало солнца, необходимо есть больше жирной рыбы (лосося, скумбрии), регулярно употреблять молочные продукты, злаки и яйца.

Также рекомендуется принимать добавки с витамином D. В зоне риска по нехватке витамина — страдающие от лишнего веса, ведущие сидячий образ жизни и люди с астмой или хроническим заболеванием легких.
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