Вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса – об этом объявили Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Подробности приводит ТАСС.
«Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (выявлены в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317», – сказано в сообщении РФПИ.
Также отмечается, что полученные данные демонстрируют сохраняющуюся эффективность защитных свойств «Спутника V» против новых штаммов инфекции.
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Ученые объявили, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов COVID-19
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