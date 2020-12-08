Японские биологи выяснили, что летучие вещества, которые содержатся в чае, могут практически полностью блокировать размножение вирусных клеток, вызывающих COVID-19, пишет "Медицина и наука".
Научные сотрудники из Медицинского университета префектуры под руководством профессора Киото Осама Мазды провели исследование данных экспертов чайных компаний в Японии и выяснили, существует ли способность компонентов чая оказывать подавляющее действие на деление клеток новой инфекции.
Сообщается, что чай имеет в своем составе достаточное число летучих соединений, которые в теории способны как влиять на сам вирус, так и, проникая в клетки человека, активизировать их действие в отношении различных патогенов, вызывающих воспаление.
Проверкой данной гипотезы занялась группа ученых под руководством Мазды. Исследователи провели обработку чаем культуры клеток, подвергнутых заражению, а также соединили экстракт листьев чая с раствором вируса. По окончании эксперимента ученые обратили внимание на то, что при воздействии на инфекцию компонентов черного чая произошло почти полное уничтожение вируса.
Также ученые решили установить, какие конкретно компоненты зеленого и черного чая оказывают негативное влияние на деление COVID-19. Этим соединением оказался галлат эпигаллокатехина, растительное летучее вещество из класса катехинов. Отмечается, что названное соединение имеет мощные противовоспалительные свойства. Блокировать деление частиц коронавируса помогли и молекулы теазинензина, входящего в состав летучего вещества класса теафлавинов, находящегося в составе листьев черного чая.
В результате проведения дополнительной проверки компонентов чая удалось установить, что предварительная обработка компонентами чая не может защитить клетки от заражения новым коронавирусом, но при непосредственном контакте с вирусом чайные соединения могут нейтрализовать его деление.
Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили в чае вещества, нейтрализующие COVID-19
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