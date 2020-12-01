Ученые обнаружили лучшие средства от COVID-19 – и это не лимоны или чеснок

Китайские ученые заявили, что виноград, шоколад и зеленый чай являются лучшими средствами против коронавируса, сообщает "Медицина и наука".
Дело в том, что употребление продуктов, содержащих ресвератрол, помогает снизить вирусную нагрузку на организм при ряде вирусных инфекций. Названые продукты содержат фенольное соединение в больших количествах, которое, как считаю ученые из Китая, также помогает подавить репликации COVID-19.
Некоторые уже обратили внимание, что любители зеленого чая реже болеют простудными заболеваниями, а если и болеют, то в легких формах с наименьшим количеством осложнений. Это же касается винограда и шоколада. Отмечается, что даже высокие концентрации ресвератрола не влияют на здоровые клетки организма. Данные выводы подкреплены исследованиями ученых.
В условиях нынешней пандемии исследователи решили проверить эффективность ресвератрола в отношении нового заболевания. Для этого эксперты обработали здоровые клетки до попадания на них вируса, а другие – после заражения новым COVID-19. Удалось установить, что в первом случае подавление репликации инфекции произошло лишь на 20%, а во втором – на 98%. На основе полученных данных исследователи сделали выводы, что активность ресвератрола возрастает только в присутствии вируса. Так же высокую способность ингибирования репликации коронавируса показало и одновременное инкубирование клеток SARS-CoV-2 и ресвератролом. В данном случае снижение способности проникновения вируса в клетку произошло на 64%.
Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом и уже в ближайшее время продолжат изучать дальнейший механизм действия ресвератрола на SARS-CoV-2.
Фото: pixabay.com
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