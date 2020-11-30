При заражении коронавирусной инфекцией первой страдает нервная система. И, как правило, COVID-19 у больных проявляется по-разному. У пациентов могут возникать симптомы, напоминающие грипп ли простуду. У некоторых же все ограничивается исключительно потерей нюха и вкуса. Об этом сообщает РБК-Украина.
Коронавирус поражает легкие человека и нервную систему. Невролог больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинский помощи Наталья Глущенко отметила, что одним из самых первых признаков инфекции является не повышение температуры или сухой кашель, а острая головная боль.
– Если вы спросите родственников или знакомых, которые болели ковидом, то они вам скажут, что за несколько дней до появления основных симптомов их мучила сильная головная боль. Как правило, когда к нам, неврологам, обращаются пациенты с жалобами на сильную головную боль, они категорически отрицают заболевание коронавирусом. Ищут другие патологии, делают дорогостоящую томографию. А потом оказывается, что это один из первых симптомов. И, конечно, все уже знают, что у большинства больных коронавирусом нарушаются обоняние и вкусовые ощущения. Это также нарушения со стороны нервной системы, – рассказала врач.
Медик также обратила внимание на то, что пациенты могут испытывать сильные головокружения. С подобными симптомами больных привозят в кардио-неврологическое отделение, так как есть вероятность инсульта.
Опубликовано:
5072
Не сухой кашель и не высокая температура: врач назвала первый симптом COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ