Не сухой кашель и не высокая температура: врач назвала первый симптом COVID-19

Коронавирус поражает легкие человека и нервную систему. Невролог больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинский помощи Наталья Глущенко отметила, что одним из самых первых признаков инфекции является не повышение температуры или сухой кашель, а острая головная боль., – рассказала врач.Медик также обратила внимание на то, что пациенты могут испытывать сильные головокружения. С подобными симптомами больных привозят в кардио-неврологическое отделение, так как есть вероятность инсульта.