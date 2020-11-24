Ученые Университета Женевы в Швейцарии обнаружили препараты, которые могут противостоять попаданию в клетки вируса SARS-CoV-2. Эти ингибиторы в пять тысяч раз эффективнее используемых в данный момент средств, пишет Lenta.ru со ссылкой на статью, размещенную в журнале Chemical Science.
Вирус проникает в клетки организма с помощью механизма, известного как клеточное поглощение, опосредованное тиолами – аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.
– Соединения серы присутствуют на мембране эукариотических клеток, бактерий и оболочке вирусов. Взаимодействие между тиолами и сульфидами запускает процесс, позволяющий субстрату проникнуть внутрь клетки через слияние (эндоцитоз) либо через прямой перенос сквозь мембрану. ВИЧ и токсины дифтерийной палочки попадают в клетки благодаря тиолам. Однако участие серосодержащих веществ в клеточном поглощении до сих пор считалось спорным, – сообщается в журнале Chemical Science.
Исследователи осуществили поиск потенциальных ингибиторов, которые можно было бы использовать против пандемического COVID-19. В результате ученые нашли вещества, которые в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого для обнаружения тиоловых групп и способного ингибировать связанный с ними механизм клеточного поглощения. Тесты показали, что один из ингибиторов может препятствовать проникновению вируса в клетки организма.
Ученые считают, что сделанное открытие способствует созданию новых противовирусных препаратов.
Фото: БЕЛТА
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Ученые нашли вещество, препятствующее проникновению коронавируса в организм
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