Учебный процесс в школах будет возобновлен на следующей неделе

После завершения продленных каникул прийти в учебные заведения планируют около 40% детей, рассказал министр образования Игорь Карпенко, его слова цитирует БЕЛТА:

— Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики, — отметил Игорь Карпенко.

И добавил, что в учебные заведения планируют прийти около 40% детей. При этом тех родителей, кто не пустит своего ребенка в школу, никто заставлять не будет.

— Конечно, никого мы заставлять не будем. Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс, — объяснил министр.

По его словам, в школах проведена достаточно серьезная работа по созданию и наработке методической базы, которая и ляжет в основу самостоятельной работы школьников.

Также министр акцентировал внимание на том, что в Беларуси есть некоторые регионы, в которых большой процент школьников готов приступить к занятиям. Особенно это касается сельской местности. В учреждениях организуют питание по рекомендациям Минздрава.

— Все алгоритмы этой деятельности отработаны, в том числе скорректировано учебно-тематическое планирование по началу четвертой четверти. Мы готовы приступать к работе, — подытожил Игорь Карпенко.