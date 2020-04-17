Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом ОАО "Стеклозавод "Неман".
Отдельно Глава государства высказался по поводу удаленного обучения:
— Это не учеба, я как учитель это понимаю.
Александр Лукашенко при этом заметил: если кто-то из родителей не хочет отправлять детей в школу, это их право.
Будет дополнено
Фото: архив БЕЛТА
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Президент о возобновлении занятий в школах: сельские и районные школы должны начинать учиться, областным центрам и Минску — неделя на втягивание
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