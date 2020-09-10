Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям

Участники четвертого Республиканского конкурса профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus – 2020 среди молодых рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил ректор Республиканского института профессионального образования, официальный делегат WorldSkills Belarus Валерий Голубовский.
Конкурс состоится 15–18 сентября на территории индустриального парка "Великий камень". "В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В итоге для участия в национальном этапе сформированы команды от каждой области. Всего 325 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде", – рассказал Валерий Голубовский.
По его словам, особенностью соревнования является нарастающая вовлеченность вузов. "В числе участников конкурса все больше студентов учреждений высшего образования. В частности, около 40 из них представляют БНТУ. И это, конечно, совпадает с ориентирами развития образования и его обновления, в том числе для вузов. Речь идет о формировании прикладных квалификаций, о том, что специалисту с высшим образованием необходимо обладать еще и навыками, которые позволят ему генерировать новые идеи в инженерных, строительных и иных направлениях, – отметил ректор РИПО. – Кроме того, у нас представлено 5 компетенций из области Future Skills – компетенций будущего. Это акватроника, разработка мобильных приложений, bim-технологии – цифровое проектирование зданий, технология промышленного дизайна и полимеханика и автоматизация".
Во время республиканского соревнования состоится конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников Junior Skills. В конкурсе также примут участие лица с ограниченными возможностями по четырем компетенциям Inclusion Skills: "Технология моды", "Веб-дизайн", "Графический дизайн", "Системное администрирование". "Многие учреждения образования обучают эту категорию учащихся, и в чемпионатном движении мы стараемся их тоже не упускать, чтобы социализировать в общение с коллегами и в то же время дать возможность почувствовать ситуацию успеха, несмотря на некоторые ограничения", – отметил Валерий Голубовский.
Открытие и закрытие чемпионата будет проходить в "Чижовка-Арене" с привлечением школьников из регионов и Минска для того, чтобы продемонстрировать образ системы профессионального образования и те возможности, которые они могут получить, развиваясь в ней как профессионал, гражданин, личность. "Это такой старт в будущее, который не ограничивает возможности для получения высшего образования, но создает прочную основу для того, чтобы действительно быть успешным в жизни и состояться как профессионал", – добавил Валерий Голубовский.
Фото: БЕЛТА
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Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям
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