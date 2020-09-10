Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям

Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям

Участники четвертого Республиканского конкурса профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus – 2020 среди молодых рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил ректор Республиканского института профессионального образования, официальный делегат WorldSkills Belarus Валерий Голубовский.


Конкурс состоится 15–18 сентября на территории индустриального парка "Великий камень". "В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В итоге для участия в национальном этапе сформированы команды от каждой области. Всего 325 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде", – рассказал Валерий Голубовский.

По его словам, особенностью соревнования является нарастающая вовлеченность вузов. "В числе участников конкурса все больше студентов учреждений высшего образования. В частности, около 40 из них представляют БНТУ. И это, конечно, совпадает с ориентирами развития образования и его обновления, в том числе для вузов. Речь идет о формировании прикладных квалификаций, о том, что специалисту с высшим образованием необходимо обладать еще и навыками, которые позволят ему генерировать новые идеи в инженерных, строительных и иных направлениях, – отметил ректор РИПО. – Кроме того, у нас представлено 5 компетенций из области Future Skills – компетенций будущего. Это акватроника, разработка мобильных приложений, bim-технологии – цифровое проектирование зданий, технология промышленного дизайна и полимеханика и автоматизация".

Во время республиканского соревнования состоится конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников Junior Skills. В конкурсе также примут участие лица с ограниченными возможностями по четырем компетенциям Inclusion Skills: "Технология моды", "Веб-дизайн", "Графический дизайн", "Системное администрирование". "Многие учреждения образования обучают эту категорию учащихся, и в чемпионатном движении мы стараемся их тоже не упускать, чтобы социализировать в общение с коллегами и в то же время дать возможность почувствовать ситуацию успеха, несмотря на некоторые ограничения", – отметил Валерий Голубовский.

Открытие и закрытие чемпионата будет проходить в "Чижовка-Арене" с привлечением школьников из регионов и Минска для того, чтобы продемонстрировать образ системы профессионального образования и те возможности, которые они могут получить, развиваясь в ней как профессионал, гражданин, личность. "Это такой старт в будущее, который не ограничивает возможности для получения высшего образования, но создает прочную основу для того, чтобы действительно быть успешным в жизни и состояться как профессионал", – добавил Валерий Голубовский.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
В столице Сомали Могадишо произошло прогремели около семи взрывов
Умерла звезда "Игры престолов" Дайана Ригг
Искусственный интеллект написал колонку для The Guardian
Как манипулируют людьми? Рассказываем
Гороскоп на 12 сентября
"Минчанка" уступила "Липецку" в стартовом матче предварительного этапа Кубка России
Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в чемпионате Беларуси
Волейболисты "Строителя" победили "Легион" на турнире памяти Льва Чайлытко
Сравнили, какие бонусы при рождении детей предусмотрены в Беларуси и других странах
У оппонентов власти нет задачи участвовать в правовом политическом процессе - Шпаковский
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Змеиное гнездо
Минчанин отстоял право собственности на предоставленную при сносе дома квартиру
Совет ЕЭК рассмотрит введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
Хоккеисты ЦСКА выиграли у "Сибири" в матче чемпионата КХЛ
Продлены сроки выплаты именных стипендий Президента в области физкультуры и спорта
Около 15 моделей тракторов представит МТЗ на выставке "Белагро-2020"
Работа по найму, пенсии, иждивенчество – Белстат рассказал об источниках доходов белорусов
Белстат: для 61,2% белорусов родной язык – белорусский
Национальная идентичность, деперсонификация, интернет-безопасность: глава Белстата – о данных переписи населения-2019
В августе больше всего подешевели картофель и помидоры
Автора Telegram-угроз депутату установили в Гомеле
мнение
Виктория КОХНО
Заблудшие в трех соснах
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября
В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" рассказали о договоренностях по реверсивным поставкам нефти
Трое представителей Брестской области удостоены Благодарности Президента за работу в АПК
Некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ освободят от НДС с 1 января 2021 года
Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Кочанова: за любыми решениями государства стоят прежде всего люди и жизнь нашей страны
МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются
В Ивенце открыли новый детский сад
В Бресте проходит велопробег «За сильную и процветающую Беларусь!»
Белстат: население Беларуси за 20 лет сократилось почти на 631,8 тысячи человек
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не во имя, а для крестьянина
"Есть попытка захватить власть" – Лукашенко ждет от прокуратуры более острой реакции на некоторые действия
Наша мирная Беларусь: город Браслав сняли с воздуха и это красиво!
Житель Любанского района обнаружил на приусадебном участке тарантула
Белстат: процент белорусов в национальном составе населения вырос до 84,9%
В МВД выяснили, что арестованный активист протестов оказался участником организованной преступной группы
Лукашенко высказался насчет последствий погромов на улицах Минска
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
У белорусов есть большой исторический счет к нелюдям, которые под бчб-флагом, погоней и свастикой с особым рвением уничтожали нас в годы Великой Отечественной войны
На МКАД автомобиль выехал за пределы проезжей части и снес мачту освещения, водитель в больнице
В августе инфляция в Беларуси составила 0,2%
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Взрослый инфантилизм
Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям
Пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России откроют Кочанова и Матвиенко
Курочка Ряба, хитрый Колобок и гигантский трактор. Необычные фигуры из соломы появились на полях Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ