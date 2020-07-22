Участники республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» открыли именную лавочку в городском саду Бреста

Молодежь, колесящая в поезде «#Беларусь. Моладзь. Натхненне», продолжает удивлять креативными мероприятиями. Сегодня во второй половине дня ребята открыли именную лавочку в городском саду Бреста, продолжив традицию, заведенную руководством города. Заместитель председателя горисполкома Виталий Щерба во время церемонии открытия лавочки приветствовал актив:

– Очень здорово, что молодежь Брестчины, и вы в том числе, приняли участие в этой хорошей, доброй акции и изъявили желание поставить в нашем историческом городском саду именную скамейку, которая не только будет украшать парк, но и позволит жителям города, гостям, туристам отдыхать, в том числе и на вашей скамейке.

Устанавливать именные скамейки в городском саду предложил председатель горисполкома Александр Рогачук. Идею подхватили горожане, предприятия, общественные организации. Ставят как известные персоны, например, композитор Эдуард Ханок, так и такие знаковые организации как «Белалко» и «Брестэнерго». Всего в саду уже 18 скамеек. В свою очередь секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич отметила, что участники акции сделали хорошее дело:

– У нас каждый день новые путешествия, мы открываем что-то новое. Я уверена: ребята, когда приедут домой, расскажут о них друзьям и знакомым. И туристов станет еще больше.

А Юрий Сегенюк, первый секретарь обкома БРСМ, добавил, что фотографии из такого путешествия, если их не распечатать, уйдут в историю. А лавочка будет радовать не одно поколение брестчан и гостей города:

– Лавочка станет реальной памятью о том, какие вы молодые, красивые. А когда немножко постареете, у вас появятся свои детки, вы приедете сюда, в Брест, и будете здесь лучшими туристами.