Участники республиканского бала для молодежи: это невероятный всплеск эмоций

Дарья Куриленко и Егор Конопелько – участники Республиканского новогоднего бала для молодежи. Молодые люди – общественные активисты Полоцкого государственного университета. Оба учатся на четвертом курсе. Девушка – будущий практический психолог, парень – юрист. На балу танцуют вместе, чему очень рады. Участие в этом празднике они действительно заслужили – хорошей учебой и активной общественной деятельностью. Говорят, им сложно описать эмоции от происходящего:
– Это невероятный всплеск эмоций: от страха и волнения до радости и восхищения.
Студенты признаются, что целый день им пишут из Полоцка, просят фотографии, рассказать, как их настроение, собрались ли они. Егор уверен: Республиканский новогодний бал – значимое событие для страны:
– Здесь присутствуют лучшие студенты. И мы воспринимаем это как поощрение. Мы очень сдружились с нашей витебской делегацией, нашли друзей. Конечно, танцевать сложно. Но у нас была очень хорошая подготовка в течение месяца, поэтому мы справились.