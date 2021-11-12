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Участковые инспекторы милиции теперь будут проводить прием граждан по средам

В общественных пунктах охраны правопорядка по средам прием граждан будут осуществлять участковые инспекторы милиции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной милиции.

Архивное фото

– Начиная со следующей недели участковые инспекторы милиции будут осуществлять еженедельный прием граждан каждую среду с 17 до 20 часов, – сказано в сообщении ГУВД Мингорисполкома. 

Напомним, ранее милиционеры проводили встречи с населением по четвергам. 

Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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