Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко сегодня встретился с директором кыргызской выставочной компании «Biexpo» Виктором Линовицким. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кыргызстане.
«Обсуждены перспективы участия белорусских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях Кыргызстана в 2021 году, а также возможные направления взаимодействия диппредставительства и компании «Biexpo», – рассказали в посольстве.
Фото посольства Беларуси в Кыргызстане
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Участие белорусских предприятий в выставочных мероприятиях в Кыргызстане обсуждено в Бишкеке
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