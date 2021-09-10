У побережья Мексики ураган "Олаф" превратился в тропический шторм

Ураган "Олаф" сегодня превратился в тропический шторм. Стихия двигается вдоль тихоокеанского побережья мексиканского штата ЮжнаяНижняя Калифорния, сообщает ТАСС.
Согласно информации Национальной метеорологической службы Мексики, центр циклона расположен в 100 км от муниципалитета Ла-Пас. Атмосферное явление направляется на северо-запад, скорость ветра достигает 30,5 м/с с порывами до 39 м/с.
"Олаф" как ураган второй категории приблизился к Южной Нижней Калифорнии в ночь на 10 сентября. Циклон обрушил на район ливни, высота волн на побережье в ряде регионов составляла 7 м. Разгул стихии, по приводящейся в настоящий момент информации, не нанес серьезного ущерба, однако оставил без электроснабжения примерно 60% жителей штата. Правительство приступило к ремонтным работам, в которых задействованы по меньшей мере 500 специалистов и 200 единиц техники.
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