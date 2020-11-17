Эту должность заняла Анастасия Сарасеко. До этого она возглавляла Дворец культуры «Костюковка».
Как сообщается об Анастасии, она – представитель четвертого поколения известной цирковой династии, внучка легендарного Валерия Абеля. В 1920-е годы он основал в областном центре цирковую студию. Со временем творческое формирование получило статус Заслуженного любительского коллектива Беларуси – цирка имени Валерия Абеля.
Назначение произошло в связи с кончиной предыдущего генерального директора – Якова Лобовича, человека-легенды в своей сфере. Он ушел из жизни в мае этого года. Гомельскому цирку отдал около 40 лет, вывел творческий коллектив на самый высокий уровень. Как говорит Анастасия Сарасеко, в ее становлении как молодого руководителя он также сыграл немалую роль.
Нового генерального директора представили министр культуры Беларуси Юрий Бондарь и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. По словам Юрия Бондаря, было немало дебатов относительно кандидатуры будущего руководителя циркового учреждения. Выбор определило то, что Саросеко зарекомендовала себя как компетентный профессионал, близкий к цирковому искусству, эффективный режиссер массовых мероприятий.
Анастасия Сарасеко заверила, что будет сохранять и приумножать традиции циркового искусства Беларуси, продолжит все то, что было заложено ее выдающимся предшественником.
За годы существования Гомельского цирка его посетили около 15 миллионов зрителей.
Фото: gp.by
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У Гомельского государственного цирка – новый генеральный директор
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