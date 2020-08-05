У берегов Калифорнии нашли затонувшую боевую амфибию с погибшими морпехами

Машину-амфибию американской армии и погибших морпехов обнаружили у побережья Калифорнии, сообщили в командовании морской пехотой.





Боевую машину с погибшими военнослужащими нашли на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата. Точное число погибших пока не уточняется, передает РИА Новости. Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пропавших без вести.

ЧП случилось 30 июля у побережья Южной Калифорнии во время военных учений. Затонувшую машину рассчитывают поднять к концу недели.

ФОТО: vesti





