У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8

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В Геологической службе США сообщили, что власти эвакуируют жителей прибрежных поселений на юге этого американского штата из-за угрозы цунами. Она объявлена для прибрежных районов в радиусе 300 километров от эпицентра подземных толчков.Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров. Эпицентр находился в 851 километре к юго-западу от города Анкоридж, где живут около 298 тысяч человек.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.