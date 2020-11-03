Турция видит огромный потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества с Беларусью

Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан после церемонии вручения верительных грамот Президенту нашей страны:



– Я недавно в Минске, но могу сказать, что Беларусь – это прекрасная страна, привлекательная во всех смыслах. Что касается экономических отношений, здесь мы видим огромный потенциал. Я собираюсь плотно работать с турецкими бизнесменами и их партнерами в Беларуси, чтобы развивать экономические, торговые и инвестиционные отношения в разных отраслях, вместе выходить на новые рынки. Нас очень интересует индустриальный сектор, поскольку в Беларуси очень хорошо развита промышленность. Совсем скоро мы представим конкретные предложения по развитию нашего торгово-экономического сотрудничества и приступим к осуществлению этих проектов.



Посол также отметил тот факт, что белорусские граждане часто посещают Турцию:



– Нам, конечно, хотелось бы, чтобы и граждане Турции чаще посещали Беларусь.