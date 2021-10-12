«Туровская осень». В Могилеве покажут лучшие фильмы знаменитого кинорежиссера Виктора Турова

В Могилеве ежегодно с 18 по 24 октября проходит «Туровская осень». Мероприятия прокатчики посвящают жизни и творчеству земляка, режиссера и сценариста, народного артиста и заслуженного деятеля культуры Беларуси — Виктора Турова.





В этот раз кинонеделя приурочена к 85-летию со дня рождения Виктора Тимофеевича, отметили в Могилевском государственном предприятии «Киновидеопрокат».

Зрителей приглашают на сеансы в кинотеатры «Родина», «Чырвоная Зорка», «Космос» и «Ветразь». Программа включает брейн-ринг, киноурок, встречу с ветеранами и, конечно, ретроспективные показы лучших работ Виктора Турова.

СПРАВКА «СБ»:

Виктор Тимофеевич Туров родился 25 октября 1936 года в Могилеве. Является заслуженным деятелем искусств БССР, народным артистом БССР, народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии Республики Беларусь, кинорежиссером, сценаристом.

Он снял 26 фильмов, представляющих золотой фонд белорусского кино. Многие из них награждены на самых престижных кинофестивалях, а картина «Через кладбище», снятая в 1964 году, решением ЮНЕСКО внесена в список 100 лучших фильмов мира о войне!

В Могилеве в память о Викторе Турове названа улица. На фасаде здания кинотеатра «Родина» в 2003 году была открыта памятная доска Турову. Ежегодно начиная с 2001 года в областном центре проходит киномероприятие «Туровская осень», посвященное известному белорусскому кинорежиссеру.