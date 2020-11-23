Цинк, витамины D и С не являются эффективной защитой от коронавируса – педиатр

В разгар пандемии люди активно ищут то самое лекарство, которое поможет им не заразиться новой коронавирусной инфекцией. И хотя считается, что цинк, витамины D и С способны с этим справиться, заболеваемость не уменьшается. Почему? На этот вопрос ответил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.
– Все искренне хотят, чтобы доктор сказал, какие лекарства надо прямо сейчас начать принимать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Сразу скажу, что шансы не заболеть дает только одно явление, называемое вакцинацией, – считает Доктор Комаровский.
Специалист отметил, что искать волшебную таблетку от COVID-19 бесполезно, таковой не существует. Лекарств, которые предотвращали бы шансы заразиться коронавирусом, в мире ровно ноль.
– Все, что вы слышали про цинк, витамин D и витамин С, не имеет никакого отношения к вероятности заболеть. Обращаю ваше внимание, сегодня больше всего врачи бояться не того, что вы заболеете, а того, что вы заболеете тяжело, – добавил педиатр.
Комаровский подчеркнул. Что коронавирус переходит в тяжелую форму у 5–15 процентов пациентов. И эта цифра зависит от того, наблюдается ли в организме дефицит цинка, витамина Д и витамина С.
– Многие современные врачи и многие протоколы рекомендуют людям не допускать дефицита в организме витаминов D, С и цинка. Их необходимо пить не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму. Заболеете или нет зависит только от двух факторов: с каким количеством вируса вы встретитесь, и в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи, – обратил внимание Евгений Комаровский.
Облегчить протекание COVID-19, по словам врача, можно в том случае, если следить за воздухообменом и состоянием оболочек. Это первоочередные задачи. И только потом нужно пить витамины и следовать иным рекомендациям медиков.
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Цинк, витамины D и С не являются эффективной защитой от коронавируса – педиатр
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