Цинк, витамины D и С не являются эффективной защитой от коронавируса – педиатр

– считает Доктор Комаровский.Специалист отметил, что искать волшебную таблетку от COVID-19 бесполезно, таковой не существует. Лекарств, которые предотвращали бы шансы заразиться коронавирусом, в мире ровно ноль., – добавил педиатр.Комаровский подчеркнул. Что коронавирус переходит в тяжелую форму у 5–15 процентов пациентов. И эта цифра зависит от того, наблюдается ли в организме дефицит цинка, витамина Д и витамина С., – обратил внимание Евгений Комаровский.Облегчить протекание COVID-19, по словам врача, можно в том случае, если следить за воздухообменом и состоянием оболочек. Это первоочередные задачи. И только потом нужно пить витамины и следовать иным рекомендациям медиков.