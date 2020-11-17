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Сухой воздух вызывает высокую заболеваемость среди детей – Комаровский

Влажность воздуха является ключевым гигиеническим параметром, от которого зависит ряд факторов, влияющих на здоровье человека. Так считает врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, который рассказал на своем YouTube-канале о необходимости поддержания нормальной влажности в помещениях.

Скриншот из видео

Доктор Комаровский отметил, что при сухом воздухе слизистые оболочки дыхательных путей тратят огромное количество жидкости на увлажнение воздуха.

– Дело в том, что для того чтобы воздух попал в легкие и там смог участвовать в газообмене, температура воздуха должна равняться температуре тела, а влажность обязана составлять 100 процентов. Если воздух сухой, мы тратим много влаги. Один из симптомов дефицита жидкости в организме – это постоянная жажда, – добавил медик.

Комаровский также объяснил, почему некоторые дети просят пить по ночам. Причина кроется в том же сухом воздухе, из-за которого пересыхает во рту.

По мнению медика, низкая влажность воздуха угнетает иммунитет, который защищает слизистые.

– Любая инфекция, вирусы бактерий, которые оказываются в дыхательных путях, имеют дело прежде всего с местным иммунитетом. После попадания они встречаются со слизью, в которой содержатся особые вещества, нейтрализующие вирусы и бактерии. Это первый эшелон противоинфекционной защиты слизистой оболочки и, соответственно, местный иммунитет, – подчеркнул Доктор Комаровский.

По словам врача, дети, постоянно находящиеся в помещениях с сухим воздухом, имеют угнетенный местный иммунитет, что и является причиной заболеваемости.

– Раньше, лет 20–30 назад, тема влажности воздуха была особо актуальна в зимнее время, когда включалось отопление, высушивающее воздух. Дети начинают болеть с октября, когда стартует отопительный сезон, и вся эта эпопея с частой детской заболеваемостью, как правило, заканчивается к первому мая. Но сейчас все изменилось, потому что как только отключается отопление, включается кондиционирование, которое также высушивает воздух. Таким образом, практически круглый год существуют факторы, высушивающие воздух, поэтому детей, которые живут в квартирах с нормальной влажностью, меньшинство, – заметил Комаровский.

Врач добавил, что нормальная относительная влажность воздуха должна быть равна от 40 до 60 процентов. Эти цифры, как заметил медик, встречаются в санитарно-гигиенических нормах практически во всем мире.

Дефицит жидкости в воздухе не только приводит к угнетению местного иммунитета, но также изменяет состояние кожи, увеличивает частоту и тяжесть атопического дерматита.

Доктор Комаровский советует постоянно измерять влажность воздуха с помощью прибора, который называется гигрометр. Рекомендует располагать его в комнате, в которой спят люди. Гигрометр должен находиться над головой спящего.

Кроме того, врач дал несколько советов по регулированию влажности.

– Многие годы я рассказывал о том, как можно часто мыть полы, как развешивать на радиаторы отопления влажные пеленки, как ставить аквариумы. Но честно вам скажу, в 21 веке достижения современной науки позволили создать такие устройства, как увлажнители воздуха. Они являются чуть ли не обязательным бытовым устройством, которое должно быть в каждом доме, – резюмировал Евгений Комаровский.
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