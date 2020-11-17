Сухой воздух вызывает высокую заболеваемость среди детей – Комаровский

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Доктор Комаровский отметил, что при сухом воздухе слизистые оболочки дыхательных путей тратят огромное количество жидкости на увлажнение воздуха., – добавил медик.Комаровский также объяснил, почему некоторые дети просят пить по ночам. Причина кроется в том же сухом воздухе, из-за которого пересыхает во рту.По мнению медика, низкая влажность воздуха угнетает иммунитет, который защищает слизистые., – подчеркнул Доктор Комаровский.По словам врача, дети, постоянно находящиеся в помещениях с сухим воздухом, имеют угнетенный местный иммунитет, что и является причиной заболеваемости., – заметил Комаровский.Врач добавил, что нормальная относительная влажность воздуха должна быть равна от 40 до 60 процентов. Эти цифры, как заметил медик, встречаются в санитарно-гигиенических нормах практически во всем мире.Дефицит жидкости в воздухе не только приводит к угнетению местного иммунитета, но также изменяет состояние кожи, увеличивает частоту и тяжесть атопического дерматита.Доктор Комаровский советует постоянно измерять влажность воздуха с помощью прибора, который называется гигрометр. Рекомендует располагать его в комнате, в которой спят люди. Гигрометр должен находиться над головой спящего.Кроме того, врач дал несколько советов по регулированию влажности., – резюмировал Евгений Комаровский.